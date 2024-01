CGD abre investigações contra policiais suspeitos de tentativa de homicídio, stalking e agressão

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) da última segunda-feira (15), a abertura de investigações administrativas contra 10 policiais (sendo 8 PMs e 2 policiais penais), suspeitos de crimes como tentativa de homicídio, 'stalking' e agressão.

Um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) irá responder a um Conselho de Disciplina por tentar matar a tiros os próprios irmãos - que também são policiais militares - e um sobrinho, no Município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no dia 19 de agosto de 2023.

Já um tenente da Reserva Remunerada da PMCE foi alvo de um Conselho de Justificação, "por suposta perseguição (Stalking) e Ameaça contra a mulher, no dia 10/10/2021, no escritório de trabalho da vítima, na Avenida Francisco Sá, em Fortaleza/CE", segundo a CGD. O militar já foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelo crime de perseguição e teve a prisão preventiva decretada.

Outro PM foi citado em duas portarias: na primeira, foi aberto um Conselho de Disciplina contra o soldado por deserção, crime militar pelo qual ele já foi preso no dia 1º de setembro do ano passado; e na segunda, por suspeita de apoiar um assalto a uma padaria, no bairro Montese, em Fortaleza, quando o policial foi flagrado na posse de um veículo "clonado" (fruto de roubo e com adulteração de sinal identificador).

PM suspeito de agressão é afastado

Além de abrir investigação, a Controladoria Geral de Disciplina decidiu afastar preventivamente, por 120 dias, um sargento da Polícia Militar suspeito de agredir um cliente de um restaurante, no bairro Cambeba, na Capital, no dia 7 de outubro último.

O cliente reclamava de ter sido cobrado por um prato que não pediu. O policial militar, que trabalhava como segurança do estabelecimento, "foi até sua mesa, onde ele estava com sua esposa e filho e passou a lhe agredir fisicamente, aplicando-lhe um golpe no pescoço e sufocando-o, só cessando as agressões em razão da intervenção de outro cliente", descreveu a CGD.

Em outro episódio, três policiais militares (um cabo e dois soldados) são alvos de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), após serem presos em flagrante por suspeita de abandonarem o posto, de invadirem uma residência e de subtraírem R$ 3 mil, no bairro João Paulo II, em Fortaleza, no dia 4 de novembro de 2023.

Por fim, um soldado da Polícia Militar responderá a um Conselho de Disciplina por ser flagrado na posse de um revólver e 12 munições, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, no bairro Álvaro Weyne, no dia 31 de agosto último.

Policiais penais suspeitos de facilitar fuga

A CGD também abriu PAD contra dois policiais penais suspeitos de facilitarem a fuga de um preso, na Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL IV), no dia 4 de julho de 2023.

Conforme a Controladoria, um policial penal "era o responsável pela conferência dos internos às 17 horas" e o outro agente "era o responsável pelo controle de entrada e saída dos internos à área de trabalho da construção da muralha, bem como um dos responsáveis pela condução dos internos da obra". Mas o detento permaneceu na quadra do presídio, enquanto os outros presos foram recolhidos às celas. A fuga foi informada aos superiores somente no dia seguinte.