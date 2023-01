Grupo de pessoas é assaltado em banca de café no Benfica, e suspeitos são presos; veja vídeo

Dois homens foram presos após assaltarem um grupo de pessoas em uma barraca de café da manhã no bairro Benfica, em Fortaleza, nesta quarta-feira (18). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a dupla foi capturada em um veículo nas proximidades da Praça da Estação, no Centro.

Além da detenção, o carro que serviu de apoio no crime foi apreendido. O 11º Distrito Policial (DP) instaurou inquérito para investigar o caso, depois de as vítimas registrarem Boletim de Ocorrência (B.O).

Veja como foi o assalto:

O assalto ocorreu pouco antes das 6h, no cruzamento entre a avenida da Universidade e a rua Juvenal Galeno. Um carro estacionou a poucos metros da banca de comida e de dentro saíram três homens.

Em apenas alguns segundos, eles retornam e o veículo arranca. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) auxiliou nos trabalhos de investigação dos suspeitos.

Ainda segundo a SSPDS, "mais informações serão repassadas em momento oportuno".