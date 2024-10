Grupo armado invade casa em Pacatuba, mata duas pessoas e deixa outros três baleados

Dois trabalhadores de Itabira (PE) foram mortos por um grupo criminoso, na noite dessa segunda-feira (30), no bairro de Alto São João, em Pacatuba (CE). Cinco homens armados e encapuzados invadiram a residência em que eles estavam e questionaram se eles seriam ligados a facções. Mesmo com a resposta negativa, eles mataram dois jovens, um de 19 e outro de 21, e deixaram outros três feridos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará informou, por meio de nota, que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão em diligências para identificar e capturar os suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio.

Veja também Segurança Empresária de 24 anos morre após realizar seis cirurgias plásticas simultaneamente em Sobral Segurança Dupla é presa por envolvimento em morte de motorista de aplicativo em Fortaleza

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas em atendimento a ocorrência.

Jovens buscaram comprar drogas na região antes do crime

Segundo apuração da TV Verdes Mares, os pernambucanos estavam em Pacatuba para realizar trabalhos de restauração de quadros e fotos. O grupo chegou ao Ceará no último sábado (28).

A Polícia suspeita que os dois jovens mortos eram usuários de drogas. O de 19 anos teria procurado comprar drogas na região pela manhã e acabou se deparando com os suspeitos de terem cometidos o crime.

O grupo criminoso teria tido acesso a uma foto dos jovens fazendo gestos em referência a uma facção criminosa, o que as demais vítimas declararam não ter relação nenhuma. Após a suspeita dos pernambucanos serem ligados a facções, eles teriam resolvido realizar o ataque à noite.

As investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Pacatuba e contam com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM).