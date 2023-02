Furgão roubado com R$ 23 mil em biscoitos e massas é recuperado pela PM em Fortaleza

Um furgão com uma carga de biscoitos e massas avaliada em cerca de R$ 23 mil foi recuperado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nesta segunda-feira (27). O carro pertence a uma empresa de gêneros alimentícios e havia sido roubado no bairro Barroso.

O veículo foi achado pela composição do 16º Batalhão da PMCE entre as ruas Maria Anália e Tributo Leandro, no Barroso. Os suspeitos que dirigiam o veículo fugiram e deixaram a carga para trás.

"O furgão com a carga e os fatos foram apresentados na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), onde foi registrado um Boletim de Ocorrência", informou a PMCE.

As forças de segurança permanecem em diligências para localizar os criminosos: "Como não houve presos durante a ação policial, a corporação ressalta que denúncias acerca da identificação e/ou localização dos indivíduos podem ser repassadas via telefone 181. As informações são sigilosas e anônimas".