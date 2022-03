Funcionário é rendido com facão no pescoço e tem dedo decepado dentro de supermercado em Fortaleza

Durante a noite de sábado (5), um homem invadiu um supermercado localizado na Rua Rio Tocantins, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, e rendeu um funcionário na área do frigorífico com um facão no pescoço. De acordo com moradores e policiais militares do 20º batalhão, o suspeito ainda decepou o dedo da vítima.

O caso aconteceu por volta das 19h30. A vítima foi rendida logo após o suspeito entrar no estabelecimento. Logo o local ficou cheio de pessoas pressionando o homem a largar a faca. Segundo testemunhas, após cortar o dedo do funcionário, o agressor foi rendido por outros homens que estavam no estabelecimento.

Conforme os policiais militares que atenderam a ocorrência, o suspeito foi preso e encaminhado para uma delegacia em Fortaleza.

Vítima socorrida

A vítima foi socorrida até uma unidade hospitalar. Ainda segundo testemunhas que estavam no local, ele foi encaminhado para o Frotinha do Antônio Bezerra.

Até a publicação não se sabia o que motivou a ação. No entanto, conhecidos do refém apontaram que o funcionário é um homem religioso, sem conflitos com outras pessoas e foi escolhido apenas por estar no local quando o suspeito chegou.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e solicitou mais informações sobre o caso.

Entenda a agressão

Testemunhas que estavam no local relataram que o suspeito entrou bastante nervoso no estabelecimento, gritando e falando frases sem sentido. Após entrar, logo se direcionou para a parte onde fica o frigorífico.

No local, o homem conseguiu pegar um facão e colocou o objeto no pescoço de um dos funcionários. Os policiais relataram que os outros trabalhadores conseguiram alertar os clientes para saírem do supermercado. Apenas alguns homens continuaram no estabelecimento.

Os funcionários tentaram convencer o homem a tirar a faca do pescoço do refém. No entanto, com o clima tenso, ele cortou o dedo do refém, que foi ao chão.

Foi neste momento que as pessoas no local conseguiram imobilizar o suspeito, que foi contido até a chegada da Polícia Militar.