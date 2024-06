Fortaleza Esporte Clube homenageia menino de 10 anos assassinado em tentativa de chacina no Barroso

O Fortaleza Esporte Clube, por meio do programa Clube da Garotada, se pronunciou sobre a morte do torcedor Daniel Levi Cardoso Gomes, de 10 anos, criança vítima de uma tentativa de chacina no bairro Barroso, na capital cearense, na noite da última sexta-feira (21).

Em nota de pesar publicada nas redes sociais, o Clube informou que recebeu, “com o mais profundo pesar”, a notícia do falecimento do menino.

“Sua partida precoce deixa familiares e amigos enlutados. Amigo fiel do Clube da Garotada, o pequeno Daniel Levi era figura certa nos jogos do Leão e, sempre que possível, representava o Fortaleza usando o Manto Tricolor como sua segunda pele”, diz a nota.

O Clube ainda agradeceu “imensamente todo o apoio, amor e carinho de Daniel Levi e deseja muita paz nos corações de quem ele deixa a saudade eterna”. “Descanse em paz!”, finalizou.

Repercussão do crime

O tiroteio no Barroso deixou duas pessoas mortas, incluindo Daniel e uma mulher de 49 anos. Outros oito jovens ficaram feridos, alguns em estado grave, e foram levados para o Instituto José Frota (IJF).

Após os crimes, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, convocou a cúpula da Segurança Pública para uma reunião e afirmou que os ataques "não intimidarão as forças de segurança do Ceará e as nossas Instituições". Elmano ressaltou ainda que, se necessário, pedirá apoio federal para combater os atos criminosos.

Ainda no sábado, o delegado geral Márcio Gutiérrez, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), informou que duas pessoas foram capturadas na Grande Messejana suspeitas de participarem da tentativa de chacina.

Os dois capturados, um homem e um adolescente, são integrantes de grupos criminosos e quebraram o celular no momento da prisão.

O IJF confirmou que oito pessoas, de idades entre 8 e 16 anos, foram atendidas no hospital. Um garoto de 8 anos foi lesionado com disparo na cabeça, e está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).