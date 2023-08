Família é amarrada e mantida refém durante roubo a residência em Ipu, Interior do Ceará

Uma família de seis pessoas foi amarrada e mantida refém dentro do banheiro de casa após um trio de suspeitos invadir o local em Ipu, no interior do Ceará. O caso ocorreu na noite entre o domingo (13) e a segunda (14) no bairro Serra Grande.

Segundo a TV Verdes Mares apurou com os parentes, os criminosos conseguiram desativar o motor elétrico do portão da residência. A ação durou cerca de uma hora, e os homens exigiram vários pertences e dinheiro.

Eles acabaram fugindo com joias, uma quantia em dinheiro e outros itens da casa. Entre as vítimas, havia uma idosa de 90 anos, um casal formado por uma mulher e um homem, e três crianças.

Roubo qualificado

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o caso como um roubo qualificado.

A pasta informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizaram buscas pela região após o crime. Até esta quarta-feira (16), os suspeitos não haviam sido localizados.

A Delegacia Municipal de Ipu investiga o crime, e segue em diligências para apurar as circunstâncias do roubo e achar o trio de suspeitos.