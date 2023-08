Policial militar de férias sofre tentativa de assalto e é baleado em Caucaia

Um policial militar de férias sofreu tentativa de assalto na terça-feira (15) e acabou atingido por disparos de arma de fogo em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Nas margens da CE-090, ele foi abordado enquanto estava com dois amigos e reagiu ao roubo, sendo lesionado pelos criminosos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) revelou que o policial foi socorrido e, em seguida, passou por atendimento médico adequado. Agora, já está na própria residência e passa bem.

Até então, a busca pelos suspeitos envolvidos na tentativa de assalto continua e o órgão tem recebido informações pelo Disque Denúncia, nos números 181 e 190.

Apreensão em Caucaia

No dia anterior, na última segunda-feira (14), um armamento de grosso calibre foi apreendido em um campo de futebol em Caucaia, logo após o recebido de denúncias anônimas por policiais militares.

No local, foram apreendidas 38 munições e dois carregadores rápidos de revólver, enquanto criminosos se evadiram e deixaram o material. As denúncias foram direcionadas à rua 10 do bairro Tabapuazinho.

"A composição solicitou reforço da viatura de Força Tática e foram até o local averiguar, quando se depararam com quatro homens que, ao notarem a presença da polícia, empreenderam fuga adentrando em um matagal", disse parte da nota da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Com a apreensão, o material foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde segue à disposição da Justiça.