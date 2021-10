Empresário acusado de integrar esquema que causou rombo de R$ 429 milhões ao Ceará é preso no Piauí

O empresário Francisco José Timbó Farias, acusado de integrar esquema de sonegação fiscal que causou rombo de R$ 429 milhões aos cofres públicos do Ceará, foi preso nesta terça-feira (26), em Teresina, no Piauí.

Foragido da Justiça desde 2017, ele tinha quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de sonegação fiscal, falsificação, estelionato e lavagem de dinheiro.

Timbó é o 16º preso na operação batizada de "Dissimulare", deflagrada ainda em 2017. O acusado foi encontrado após investigações da Delegacia de Combate à Corrupção (Decor). Ele estava em um ponto comercial no centro da capital piauiense.

Segundo a Polícia Civil do Estado (PC-CE), a prisão dele foi comunicada às autoridades do Piauí e, em breve, será apresentado à Justiça do Ceará.

Operação Dissimulare

Legenda: Como funcionava o esquema que desviou milhões dos cofres públicos do Ceará Foto: SSPDS - CE

Segundo a investigação, Timbó era um dos operadores da organização criminosa. O esquema utilizava dezenas de empresas de fachada para a aquisição de tecidos em outros estados, sem o recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Conforme apuração do Ministério Público (MP), a organização criminosa atuava há mais de dez anos e muitos dos denunciados já respondem a outros processos por crimes da mesma natureza.

Relembre o caso

> Operação Dissimulare: acusados de desviar R$ 430 milhões do Estado vão a julgamento

> Juíza manda soltar 14 presos por fraudes à Sefaz

> Contador é capturado por sonegação fiscal

> Líder do esquema de evasão fiscal permanece foragido

> Polícia retém cerca de R$ 155 milhões em bens e mercadorias de grupo criminoso

> Empresários e auditores da Sefaz são presos por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro