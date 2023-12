Empresária é presa em Maracanaú suspeita de furto de energia

Uma empresária foi presa, nesta terça-feira (19), em Maracanaú, por furto de energia. Em operação da Enel com apoio dos órgãos de segurança, foram identificadas irregularidades no medidor de um buffet, constatando uma ligação direta da rede de energia. A dona do estabelecimento foi informada da fraude e encaminhada à delegacia do município, onde foi presa em flagrante.

A operação contra furto de energia aconteceu em Maracanaú e em outras cidades da Região Metropolitana, com apoio dos órgãos de segurança, conforme informou a concessionária. O Diário do Nordeste questionou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social para obter mais detalhes da prisão e aguarda resposta.

Outras operações

Apenas em 2023, foram realizadas 81 ações de fiscalização e retirada de ligações clandestinas, com 39 prisões, em todo o Ceará. Além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela companhia e põe em risco a população.

“As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia. Também é importante pontuar que parte dessa energia furtada vai para a tarifa, então acaba sendo paga pelos outros consumidores, o que pode impactar a conta daqueles que não cometem o crime”, avalia Eduardo Gomes, responsável de Perdas da Enel Ceará.

Para denunciar, o cliente pode ligar gratuitamente, de qualquer município cearense, para a Central de Relacionamento: 0800 285 0196 (ligação gratuita, 24 horas) ou acessar as redes sociais da Enel.