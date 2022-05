Empresa de aplicativo bane motorista que agrediu passageira em Juazeiro do Norte, no Ceará

O aplicativo de transporte 99 informou, nesta segunda-feira (30), ter banido da sua plataforma o motorista que agrediu uma passageira, no último domingo (29), no bairro José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Além da expulsão, a empresa disse repudiar o ato de violência contra a cliente.

As agressões foram registradas por uma câmera de videomonitoramento. Segundo a vítima, o condutor ficou irritado ao observá-la tentar capturar a imagem da placa do veículo, após ela se recusar a pagar um valor supostamente acima do estipulado pela plataforma de transporte. (Veja no vídeo abaixo)

Briga entre um motorista de aplicativo e uma passageira, nesse domingo (29), em Juazeiro do Norte. Saiba detalhes: https://t.co/zK2AySSuIG pic.twitter.com/UiLXcJnABa — Diário do Nordeste (@diarioonline) May 30, 2022

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte da Polícia Civil. Em nota, a empresa de transportes informou que está colaborando com as investigações.

“Assim que tomamos conhecimento, banimos o motorista e estamos em contato com a passageira para prestar acolhimento e suporte necessários. Estamos disponíveis para colaborar com as investigações das autoridades, se necessário”, afirmou.

O aplicativo orienta que condutas inadequadas sejam informadas na própria plataforma ou pela Central de Segurança, no telefone 0800-888-8999.

Agressões filmadas

Nas imagens registradas, é possível constatar o momento em que ambos discutem após o desembarque da passageira. Em entrevista à TV Verdes Mares, a autônoma Camila Andrade, relatou que, ao embarcar no veículo, o motorista a informou que o valor da corrida seria acima da informada no aplicativo. Por discordar da abordagem, ela decidiu sair do carro.

Em seguida, a mulher tentou registrar a placa do automóvel, com intuito de denunciá-lo à plataforma de transporte. Nesse momento, ela disse que o condutor bateu na mão dela e pegou o celular que ela segurava. Para recuperar o aparelho, Camila afirmou ter tentado retirá-lo da mão do homem, além de pedir ajuda aos vizinhos.

A autônoma relatou que verificou que o celular estava no calção do homem e, ao tentar pegá-lo, o condutor a agrediu, com tapas, arranhões e puxões de cabelo.

Versão do motorista

À emissora do Sistema Verdes Mares, o homem, que preferiu não ser identificado, negou que tenha sido rude ao solicitar o valor a mais. Ele confirmou que bateu na mão da mulher e pegou o celular dela após constatar que ela o filmava.

Ainda conforme a versão do condutor, quem iniciou as agressões foi a passageira. Ele afirmou ter revidado, mas teria se arrependida. O motorista afirmou que não seguirá trabalhando como motorista de aplicativo e está recebendo ameaças nas redes sociais após o caso.