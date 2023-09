Dupla é presa durante tentativa de sequestro em Fortaleza

Uma dupla foi presa em flagrante, na manhã desta sexta-feira (1º), pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) durante uma tentativa de sequestro no bairro Parque São José, em Fortaleza. De acordo com a PMCE, os suspeitos ainda tentaram invadir a residência de uma vítima com uma arma de fogo.

Conforme os agentes, a dupla iniciou a ação na rua Nereu Ramos, no bairro Parangaba, onde interceptou uma Hilux e obrigou a vítima a dirigir até a própria casa, no bairro Parque São José.

Um policial militar de folga que estava nas proximidades da casa das vítimas notou a situação estranha e acionou a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

A Polícia chegou ao local e iniciou as diligências. Os suspeitos, ao notarem a presença dos PMs, tentaram fugir pulando os muros das casas vizinhas.

A dupla foi presa em flagrante em uma dessas residências. Eles estavam com um revólver 38mm e seis munições não deflagradas. Os suspeitos e a arma de fogo foram apresentadas no 5º Distrito Policial, delegacia responsável pelas investigações.