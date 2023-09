PM e comparsa presos por extorsão cobraram R$ 80 mil e ameaçaram família de vítima em Fortaleza

Um policial militar e outro homem, presos em flagrante por extorsão na última terça-feira (29), cobraram R$ 80 mil e ameaçaram a família de uma vítima, em Fortaleza. A prisão em flagrante da dupla foi convertida em prisão preventiva, pela Justiça Estadual, na última quinta (31).

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, um empreiteiro foi contratado para realizar uma obra de R$ 49 mil no Município de Beberibe em 2020, mas não teve condições financeiras de cumprir com o compromisso. Três anos depois, dois homens apareceram na sua casa para dizer que assumiram a dívida dele e queriam rever o dinheiro, com tom de ameaça, na última segunda-feira (27).

Logo depois, a vítima começou a receber ameaças pelo WhatsApp. "Fazer assim. Vê aí 20 mil hoje, o resto você parcela. Quero o dinheiro hoje. Se vira. O problema é teu (sic)", chegou a dizer um suspeito.

Mas horas depois, as ameaças ficaram mais explícitas e o valor cobrado aumentou para R$ 80 mil. "Pessoal vai pegar teu carro, tua casa. Sério, o pessoal não brinca, não, fera". "Não adianta se mudar hoje, não, que eu vou te achar. Se não te achar, eu acho teus parentes (sic)", ameaçou o criminoso.

O empreiteiro procurou o 26º Distrito Policial (Edson Queiroz), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), para denunciar as ameaças. De dentro da Delegacia, a vítima recebeu novas mensagens e marcou um encontro com os criminosos, em um estacionamento de um centro comercial, na Avenida Washington Soares, em Fortaleza.

Os policiais civis acompanharam o encontro e realizaram a prisão em flagrante do soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Willamy Vitoriano e do seu comparsa, Nelson Pinto Gomes. Os suspeitos foram levados à Delegacia de Assuntos Internos (DAI), da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD), onde foram autuados em flagrante pelo crime de extorsão.

Segundo a Controladoria, "as diligências continuam para elucidar os fatos". "Em desfavor do policial, a Controladoria determinou imediata instauração de processo disciplinar. O mesmo já responde a outros procedimentos disciplinares", completou o Órgão, em nota.

Em depoimento à DAI, o soldado Willamy Vitoriano negou participação na extorsão e alegou que apenas acompanhava o amigo Nelson, com o qual pegou uma carona, mas não sabia que ele ia parar na casa da vítima e não o viu praticar ameaças.

Já Nelson Gomes admitiu que fez cobranças ao empreiteiro, da dívida que ele tinha com um amigo, mas negou ter realizado ameaças. O suspeito alegou que "usou força da expressão".

Prisão preventiva decretada

A 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante de Willamy Vitoriano e Nelson Pinto Gomes em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada na última quinta-feira (31). O pedido de relaxamento das prisões, feito pela defesa, foi negado.

Tacio Gurgel Barreto Juiz de Direito Como se demonstrou acima, os elementos dos autos revelam o risco de recidiva delituosa, a gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, demonstrando-se, com isso, a inidoneidade das demais medidas cautelares para preservar a ordem púbica."

Willamy Vitoriano é réu em duas ações penais, na Vara da Auditoria Militar do Ceará, por furto e desobediência a militar superior, e responde a dois Inquéritos Militares por deserção, devido ao acúmulo de faltas ao serviço.