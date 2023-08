Policial militar é preso em flagrante durante operação da CGD em Fortaleza

Um policial militar reformado foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (31), em Fortaleza. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) deflagrou operação para aprofundar investigação relacionada ao tráfico de drogas e, durante as buscas, flagrou o PM.

Conforme a Controladoria, o policial estava em posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi autuado com base no Estatuto do Desarmamento. Ainda na ação, foram apreendidos celulares, outros dispositivos eletrônicos, armas de fogo e munições.

A CGD destaca que as investigações seguem com intuito de apurar a possível participação de demais agentes públicos no esquema de tráfico de drogas no Ceará. O militar em questão está à disposição do Poder Judiciário.

OUTRO MILITAR DETIDO

Nessa terça-feira (29), outro soldado da PMCE foi preso sob suspeita de extorsão, em Fortaleza. A reportagem apurou que o praça é identificado como Willamy Vitoriano, e que ele já respondia por furto, desobediência a superior e deserção.

O caso também segue em investigação na Delegacia de Assuntos Internos (DAI).