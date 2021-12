Duas crianças são baleadas em casa no bairro Barroso, em Fortaleza

Duas crianças, uma de cinco e uma de 12, foram baleadas em casa no bairro Barroso, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (10). Os dois são irmãos e não eram alvo dos tiros, disparados por suspeitos que chegaram na residência.

O estado de saúde da criança mais nova é considerado mais grave. Ela vai passar por uma cirurgia para retirar um projétil de bala da cabeça. Já a mais velha se encontra estável. Ambas foram levadas, primeiramente, para a UPA do Jangurussu e, em seguida, transferidas para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada via Coordenadoria de Operações Integradas de Segurança (Ciops). O real alvo dos tiros ainda será investigado. Não há informações sobre mais pessoas baleadas nesta ocorrência.

O caso aconteceu na Comunidade Barreirão, próxima ao quilômetro 8 da BR-116, no Barroso. O Diário do Nordeste solicitou informações do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno para atualizar esta matéria.