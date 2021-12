Três homens são presos após assalto a fábrica de joias no bairro Meireles, em Fortaleza

Um trio foi preso após assaltar uma fábrica de joias na rua Deputado Moreira da Rocha, no bairro Meireles, em Fortaleza, nesta sexta-feira (10). A prisão foi efetuada por policiais militares (PMs) do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) cerca de 20 minutos depois do crime.

A denúncia foi recebida por volta das 13h e agentes de segurança fora acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Por meio do videomonitoramento, os policiais localizaram o carro com os suspeitos na rua Justiniano de Serpa, próximo à avenida Bezerra de Menezes.

Além do veículo apreendido, os PMs acharam uma arma de fogo carregada. Os objetos roubados da fábrica não foram encontrados. O procedimento foi realizado no 2º Distrito Policial (DP), para onde o trio foi levado.

Os assaltantes foram identificados como Carlos Alexandre Silva Nascimento, 46 anos, que possui 22 antecedentes criminais; Hermilson Sousa Pessoa, 18, e Antônio Weverton Mesquita Paulino, 21.