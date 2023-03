Dono de posto de combustível é preso suspeito de receptar 15 mil litros de gasolina roubada

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu um homem de 42 anos, suspeito de receptar 15 mil litros de gasolina comum, roubada na última segunda-feira (6), no bairro Pedras, em Messejana.

Conforme a PC-CE, o suspeito foi identificado como Hanthysonn Gomes, proprietário de um posto de gasolina. A prisão ocorreu no bairro Jabuti, em Itaitinga.

Investigadores da Delegacia de Roubo e Furto de Veículos e Cargas (DRFVC) foram notificados por meio de um Boletim de Ocorrência (BO), sobre o roubo de um caminhão tanque contendo gasolina que havia sido assaltado na BR 116, nas proximidades do bairros Pedras, em Fortaleza.

Foi por meio das características do transporte e dos suspeitos, que os policiais civis iniciaram as diligências e localizaram o veículo abandonado no município de Pacajus, sem nenhum litro do combustível roubado.

Somente na quarta-feira (7), o material foi identificado em tanques de um posto de combustível, em Itaitinga. Hanthysonn Gomes já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e crime ambiental, ele foi preso em flagrante por receptação qualificada e associação criminosa.

Segundo a Polícia, as investigações acerca deste caso permanecem com foco em localizar os indivíduos que roubaram a carga, bem como identificar o mandante do crime. Todo o combustível foi recuperado e restituído ao proprietário.