Dono de empresa de turismo é preso suspeito de aplicar golpe em 180 pessoas em Fortaleza

O proprietário da empresa Oxente Viagens e Turismo, Paulo João Baptista Fungulane, de 32 anos, foi preso em flagrante por estelionato na tarde dessa quinta-feira (17), em Fortaleza. O empresário é suspeito de aplicar golpes em pelo menos 180 pessoas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Fungulane foi detido no bairro Parangaba, onde fica a sede da empresa, no momento em que havia uma confusão generalizada de clientes.

No local, cerca de 15 pessoas requeriam o ressarcimento de viagens que foram pagas e não realizadas pela empresa. Investigações da Polícia Civil apontam que o suspeito vendia pacotes de turismo e captava clientes por meio de uma rede social.

Após a compra, e já próximo de realizar a viagem, as vítimas eram comunicadas por e-mail sobre o cancelamento, com o pretexto de que não haviam conseguido atingir o número suficiente de pessoas.

Vítimas do golpe

Ainda segundo a SSPDS, as vítimas eram coagidas a realizar uma viagem de valor abaixo do que haviam pagado, senão perdiam o dinheiro investido, já que não tinham o direito de reembolso da quantia aplicada. O suspeito utilizava o mesmo “modus operandi” para aplicar o golpe em várias vítimas, em todo o Ceará e de outros estados.

O suposto golpista fez cerca de 180 vítimas, diz a polícia. O caso segue sob investigação a cargo do 5º DP.

O Diário do Nordeste tentou contato com a empresa de turismo, mas as ligações não foram atendidas.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, vítimas fizeram publicações para denunciar os golpes e evitar que outras pessoas tenham o mesmo prejuízo. Só no Instagram, a empresa possui mais de 130 mil seguidores.

"Quero fazer uma denúncia sobre essa empresa de turismo. Você paga para, no dia, a viagem não acontecer. As pessoas não têm a noção de onde estão se metendo. Já estamos buscando nossos direitos, não vamos deixar essa empresa sair impune. Tem até grupo no WhatAapp das pessoas que sofreram golpes dessa empresa, [...] para que outras pessoas sejam alertadas. Eu estou chocada", relata uma das vítimas em vídeo publicado no Instagram.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3101-2948, do 5º Distrito Policial.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.