Influenciador Big Jhow é preso em BH por continuar com sorteio ilegal de carro de luxo

O influenciador digital Elizeu Silva Cordeiro, conhecido como Big Jhow, foi preso preventivamente em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (16), por prosseguir com sorteio ilegal de um carro de luxo. Ele é um dos alvos da segunda fase da Operação Huracán, da Polícia Civil do Distrito Federal.

"A prisão foi requerida como garantia da ordem pública porque o influenciador continuou com o sorteio ilegal do veículo Lamborghini mesmo após o sequestro judicial do carro, agora, com a promessa de entrega de valor correspondente ao do veículo", explicou a polícia ao G1, que publicou as informações sobre a prisão desta quarta.

Ainda de acordo com o G1, a prisão preventiva foi determinada no domingo (13) pelo juiz do plantão judicial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT). Segundo o magistrado, o investigado "não respeita determinações judiciais e preceitos legais" e "insiste em promover alienação que sabe ilegal".

Big Jhow já havia sido apreendido por desobediência na última quinta-feira (10), após se recusar a entregar os dois veículos da marca Lamborghini que estava sorteando. Na data, os policiais apreenderam os carros, avaliados em R$ 5 milhões, uma lancha e um jet ski, avaliados em R$ 700 mil. A operação também bloqueou cerca de R$ 12 milhões de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema.

“Não se trata de simples rifa de bem de valor desprezível, mas de operação milionária, cujo produto fatalmente terá que ser branqueado”, considerou o juiz que determinou a prisão preventiva do influenciador.

'Preciso resolver'

No Instagram, no último sábado (12), conforme o G1, Big Jhow disse aos seguidores que precisava resolver "a ação da Lamborghini" e que não estava "nem conseguindo dormir direito" por causa da situação.

"Preciso resolver a ação da Lamborghini, que é meu foco, não estou nem conseguindo dormir direito e preciso resolver isso com vocês, que estão participando [do sorteio]", disse o influenciador.

Devido à apreensão dos veículos na semana passada, Big Jhow disse aos participantes do sorteio que "não tinha condições de pagar ao ganhador", cujo resultado seria divulgado neste último sábado.

"Foram bloqueadas todas as minhas contas, a Lamborghini foi apreendida, como a maioria de vocês já sabe. Mas eu vou até o final dessa ação, não vou prejudicar vocês, que sempre confiaram e participaram dos meus projetos", publicou o influenciador, garantindo que finalizaria a ação e que pagaria o valor, nem que fosse de maneira parcelada.

Ele também afirmou que publicaria um vídeo contando sua história de vida. "Lutei tanto pra chegar até aqui, não foi fácil, trabalhei muito. E ver tudo indo embora assim é muito difícil, dá vontade de abandonar tudo e sumir".

Influenciadores na mira da polícia

A operação deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal na quinta-feira mirou dois influenciadores suspeitos de sorteios ilegais de carros e de lavagem de dinheiro. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Vicente Pires, no Distritro Federal, e em Esmeraldas, Minas Gerais.

Big Jhow foi um desses alvos. O outro investigado é o influenciador Kleber Rodrigues de Moraes, conhecido como Klebim, que já havia sido denunciado por esquema de rifas ilegais.