Dois policiais militares são investigados na CGD por agredirem ex-companheiras em Fortaleza

Dois policiais militares viraram alvos de investigações administrativas na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) por agredirem ex-companheiras, em Fortaleza.

As portarias para instaurar as Sindicâncias Administrativas contra um sargento e um cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (11). As identidades dos servidores públicos não serão divulgadas por se tratar da abertura de investigações e para não expor as vítimas.

Conforme o DOE, o 3º sargento PM foi denunciado pela ex-esposa por ter "praticado violência doméstica por meio de ameaças verbais contra a pessoa dela", no bairro Maraponga, no dia 7 de janeiro de 2021.

A vítima denunciou o caso no Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e depois foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde prestou Boletim de Ocorrência (BO) "comunicando a ameaça ocorrida, bem como outras ameaças anteriores, inclusive com arma de fogo".

Já o cabo PM é suspeito de agredir a ex-esposa, no bairo Ancuri, também na Capital, no dia 29 de setembro de 2019. Segundo o documento, a vítima teria sofrido um empurrão e um soco na cabeça. O caso foi registrado na DDM de Fortaleza, onde é investigado por policiais civis.

Nos dois episódios, a Justiça deferiu medidas protetivas para as vítimas. Os processos criminais tramitam no Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Justiça Estadual.

