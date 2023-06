Delegada suspeita de causar acidente em Aquiraz é vista pulando catraca do IJF; assista

A delegada investigada por suspeita de provocar um acidente de trânsito, envolvendo três veículos, em Aquiraz, foi flagrada pulando a catraca do Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza. A cena foi gravada no último 27 de maio, quando a mulher tentava sair da unidade.

Conforme o advogado de defesa Leandro Vasques, a delegada assinou uma “alta a pedido” e procurou auxílio médico em um hospital particular que atendesse o plano dela. "[Ela] estava em um ambiente insatisfatório no IJF, ademais sua companheira estava em condições sensíveis", disse Vasques.

Ainda segundo Vasques, a companheira da delegada teria tido um "princípio de infarto ainda quando do deslocamento da ambulância do Samu antes de chegar àquela unidade". O advogado já havia informado que a cliente "não estava sob efeito de bebida alcoólica".

Acidente em Aquiraz

A profissional de segurança pública é investigada por suspeita de provocar um acidente de trânsito, envolvendo três veículos, no último sábado (27), em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo o inquérito policial, ao qual o Sistema Verdes Mares teve acesso, o caso foi registrado na CE-452, especificamente no quilômetro 4, sentido Prainha, por volta das 18h40. Na ocasião, a titular da corporação conduzia um Ford Ranger, ao lado da companheira, e teria colidido contra outros dois automóveis: um Honda Accord, com dois ocupantes, e um Fiat Uno, com quatro, entre eles uma grávida.

As testemunhas declararam que, antes do acidente, a delegada conduzia a direção irregularmente, fazendo "zigue-zague", chegando a invadir a pista contrária. Para evitar uma colisão frontal, o motorista do Honda Accord teve que jogar o veículo em direção a um matagal próximo, mas acabou sendo atingido na lateral. As duas vítimas não sofreram ferimentos.

No entanto, os ocupantes do terceiro automóvel, que transportava uma mulher grávida, acabaram tendo diversas lesões, inclusive uma fratura, devido ao impacto com o Ford Ranger.

O caso foi registrado pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz como suposta prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor — crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Caso seja constatado o consumo de álcool, há a previsão de agravante, devido à alteração da condução de automóvel com capacidade psicomotora alterada. Se ela for condenada por esse delito, pode pegar de dois a cinco anos de prisão, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir.

