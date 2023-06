Famílias acusam delegada de provocar acidente entre três carros em Aquiraz

Uma delegada da Polícia Civil do Ceará é investigada por suspeita de provocar um acidente de trânsito, envolvendo três veículos, no último sábado (27), em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo o inquérito policial, que o Sistema Verdes Mares teve acesso, o caso foi registrado na CE-452, especificamente no quilômetro 4, sentido Prainha, por volta das 18h40. Na ocasião, a titular da corporação conduzia um Ford Ranger, ao lado da companheira, e teria colido contra outros dois automóveis: um Honda Accord, com dois ocupantes, e um Fiat Uno, com quatro, entre eles uma grávida.

As testemunhas declararam que, antes do acidente, a delegada conduzia a direção irregularmente, fazendo "zigue-zague", chegando a invadir a pista contrária. Para evitar uma colisão frontal, o motorista do Honda Accord teve que jogar o veículo em direção a um matagal próximo, mas acabou sendo atingido na lateral. As duas vítimas não sofreram ferimentos.

No entanto, os ocupantes do terceiro automóvel, que transportava uma mulher grávida, acabaram registrando diversas lesões, inclusive uma fratura, devido ao impacto com o Ford Ranger.

"Foi muito rápido, em questão de segundos. Quando vi, o farol do carro [da delegada] estava em cima da gente e já tinha acontecido. Foi só a pancada. A gente não viu, não teve nem como ter outra reação de tirar o carro ou desviar", relatou um dos passageiros à TV Verdes Mares.

Whisky foi achado em carro da delegada

Após as colisões, a delegada ficou desacordada no interior do veículo, estado que as testemunhas atribuíram ao suposto consumo de álcool. Os agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que atenderam o caso, relataram que não constaram sinais da ingestão de bebida. Ao acordar, após ser atendida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ela se recusou a realizar um teste de embriaguez.

Ainda conforme os militares, a companheira da mulher resistiu ao pedido de sair do carro. Quando desembarcou, apresentou sinais de que consumira bebida alcoólica, chegando a ter dificuldade de se manter em pé.

No Ford Ranger, os oficiais encontraram uma garrafa de whisky aberta, outra lacrada, um cooler com gelo e uma arma de fogo. Parte dos objetos foram apreendidos e apresentados à Polícia Civil, entre eles o armamento e a bebida com sinais de consumo.

O advogado Leandro Vasques, que representa a investigada, informou ao Sistema Verdes Mares que se pronunciará sobre o caso somente quando tiver acesso aos autos, mas declarou que a cliente "não estava sob efeito de bebida alcoólica".

Investigação

O caso foi registrado pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz como suposta prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor — crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Caso seja constatado o consumo de álcool, há a previsão de agravante, devido à alteração da condução de automóvel com capacidade psicomotora alterada. Se ela for condenada por esse delito, pode pegar de dois a cinco anos de prisão, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir.

Em nota, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) declarou que instaurou um procedimento disciplinar administrativo para apuração do caso. Já a Polícia Civil informou que o inquérito sobre o acidente está em fase de conclusão e que demais detalhes não serão divulgados para não comprometer os trabalhos policiais em andamento.

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.