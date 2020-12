Criminosos perseguem e matam homem a tiros dentro de bar em Maracanaú

Um homem de 41 anos entrou dentro de um bar para tentar se esconder de dois suspeitos que o seguiam, mas foi morto a tiros no interior do estabelecimento, na tarde desta quinta-feira (10), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na hora da ocorrência, não havia clientes e o proprietário não ficou ferido.

De acordo com a polícia, a vítima vinha sendo perseguida pela rua Maria Ferreira, quando entrou no bar para tentar se abrigar dos tiros, contudo, os criminosos entraram no local e efeturaram vários disparos de arma de fogo contra ela e fugiram.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local colhendo informações para auxiliar nas investigações do caso. As Polícias Civil e Militar fazem buscas na área para tentar capturar os autores do crime.