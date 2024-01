Criminosos arremessam coquetéis molotov e incendeiam casa em Caucaia; veja vídeo

Pelo menos cinco criminosos arremessaram coquetéis molotov e incendiaram uma casa, no bairro Urucutuba, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada desta quarta-feira (24). A ação foi filmada por câmeras de segurança.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou a ação criminosa e disse que o caso é investigado pelo 23º Distrito Policial (23º DP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota Logo que as Forças de Segurança receberam as primeiras informações acerca da conduta criminosa, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram enviadas à região para averiguação dos fatos e atuação imediata. Na ocasião, indivíduos tentaram colocar fogo e efetuaram disparos de arma de fogo em um imóvel da região. No momento do crime, não havia pessoas no local. O fogo foi contido."

Policiais militares lotados no 12º Batalhão (BPM), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) realizam buscas pelos suspeitos na região, segundo a SSPDS.

A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil, que a principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado pela disputa entre facções criminosas na região.

A Secretaria da Segurança Pública ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".

"As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3101-2940, da Delegacia do 23° Distrito Policial. O sigilo e o anonimato são garantidos. O sigilo e o anonimato são garantidos", completou a Pasta.