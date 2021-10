Criminosos arrastam mulher pela rua durante assalto no bairro Parangaba, em Fortaleza; veja vídeo

Uma mulher foi arrancada do veículo e arrastada pela rua por criminosos durante assalto na última segunda-feira (18), no bairro Parangaba, em Fortaleza. A ação foi registrada por câmeras de vigilância.

O caso aconteceu na Rua Iguape, no momento em que a vítima se preparava para deixar o local com o carro. De início, as imagens mostram a vítima sendo empurrada para longe do veículo por um dos assaltantes. Ao todo, três homens participam do crime.

Em seguida, ela retorna e é retirada novamente do veiculo e derrubada. Já caída no chão, a mulher é arrastada no asfalto pelo braço por outro criminoso até o meio da via. Ela tenta se levantar, mas é empurrada novamente e ainda leva chutes do terceiro envolvido na ação.

Somente após todos os criminosos entrarem no carro, ela consegue se aproximar, mas não impede que o veículo seja levado pelo trio.

Carro recuperado

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE) disse que o carro da vítima foi recuperado pouco tempo após a ocorrência, no bairro Granja Lisboa, na Capital. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).