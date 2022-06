Conselheiro de organização criminosa é preso pela Polícia Civil em Iguatu

Lidemberg Gomes Bezerra, de 40 anos, o "Fabuloso", foi preso preventivamente em Iguatu, no Sul do Ceará, na última terça-feira (28). Ele é apontado pela Polícia Civil como conselheiro de uma organização criminosa. O homem também tem o nome envolvido em uma série de crimes no estado.

Segundo as investigações, ele era responsável por coordenar o tráfico de drogas, o comércio ilegal de armas e assassinatos em "regiões específicas", como um duplo homicídio ocorrido em abril deste ano, no bairro José Walter, em Fortaleza.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, "Fabuloso" apresentou documento falso na tentativa de se desvencilhar dos policiais.

Após a confirmação da identidade verdadeira, ele foi encaminhado à sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). O suspeito agora segue à disposição da Justiça.