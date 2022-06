Homem que aplicava golpes e roubava turistas LGBTQIA+ é preso em Fortaleza

Um homem de 35 anos que aplicou golpes em oito turistas LGBTQIA+ que visitavam o Ceará foi preso em Fortaleza nessa terça-feira (28). Ele entrava em sites de relacionamento, atraía as vítimas e depois roubava celulares e outros bens. O criminoso já havia sido preso em 2021 pelos mesmos crimes, mas saiu com tornozeleira eletrônica.

Jean Lima não parou de praticar os golpes e, por isso, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) representou novamente pela prisão preventiva dele. Agentes de segurança cumpriram o mandado na residência dele, no bairro Mondubim.

Além de roubar as vítimas, ele ameaçava-as e exigia senhas para transferências bancárias e pix.

Legenda: Jean Lima marcava com as vítimas para depois roubá-las e extorqui-las Foto: Reprodução

As vítimas dele eram de estados como Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. No ato da prisão, foi descoberta mais uma vítima, uma mulher de Fortaleza que teve o celular subtraído por ele. Ela foi localizada, ouvida e teve o bem restituído.

O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), que conduz as investigações. Ele já responde por outros roubos e furtos e agora encontra-se à disposição da Justiça.

"Sobre o caso, a Polícia Civil orienta que outras vítimas de Jean se apresentem à Deprotur para dar continuidade às investigações", disse a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR