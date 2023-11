Comerciantes são presos por transporte de 380 kg de carne de caranguejo imprópria para consumo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois comerciantes que transportavam 380 kg de carne de caranguejo impróprias para consumo. O alimento vinha do município de Bragança, no Pará, e seria vendido no Mercado São Sebastian, em Fortaleza. A ação ocorreu nessa segunda-feira (27), no km 17 na BR 222, em Caucaia.

Conforme o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o caminhão não possuía qualquer tipo de refrigeração ou isolamento térmico.

A carne estava embalada em sacos plásticos, mas já estava há mais de um dia sendo transportada com exposição ao sol e à poeira, desrespeitando as normas de segurança alimentar exigidas para o gênero alimentício.

Por isso, o alimento foi desqualificado para o consumo. Os policiais ainda constataram que os homens não estavam com documentos fiscais. A dupla declarou que a compra foi feita direta do produtor para vender ao consumidor final.

Mercadoria imprópria para consumo

A lei nº 8.137/90 aponta que o transporte de mercadoria sem nota fiscal, assim como a posse para venda de mercadoria imprópria para consumo se configura como crime. Assim, os homens foram presos e encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Os dois ainda devem pagar R$ 11.385,50 de multa após serem autuados pela Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (ADAGRI).

O veículo usado no transporte da mercadoria foi apreendido pela polícia judiciária.