CGD encontra celular escondido com PM detido em presídio militar no Ceará

Policiais da Delegacia de Assuntos Internos (DAI) localizaram e apreenderam um aparelho celular que estava escondido com um policial detido no Presídio Militar. Nessa terça-feira (5), a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), por meio da DAI, cumpriu mandado de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Ceará, dentro do prédio.

De acordo com a Controladoria, a ordem judicial foi cumprida no âmbito de investigação do crime de perseguição (stalking). O alvo das buscas é um PM da Reserva Remunerada (RR), preso em Fortaleza, em outubro de 2022.

A CGD aponta que "mesmo preso, ele continuava enviando mensagens para a vítima". Agora, o aparelho celular deve subsidiar a investigação em andamento.

"Além das providências adotadas, as informações serão juntadas ao processo disciplinar em andamento na seara administrativa", disse a Controladoria

INDICIADO

O homem, de identidade não revelada, já era indiciado por crime de ameaça, perseguição reiterada à integridade e restrição de liberdade e privacidade da vítima. As ameaças eram feitas à vítima por meio de diversas mensagens eletrônicas e também pessoalmente, no local de trabalho dela.

No decorrer da investigação, o suspeito passou a ameaçar policiais da Delegacia de Assuntos Internos (DAI). A CGD afirma que o militar ligava ameaçando os agentes da DAI, que realizavam "diligências investigativas".

A Controladoria determinou instauração de procedimento disciplinar para devida apuração na seara administrativa, que segue em trâmite.