Ceará tem redução de 12,8% nas ocorrências de roubo em maio

O Estado do Ceará apresentou redução de 12,8% nos roubos em todas as regiões, no mês de maio de 2024, em comparação com dados de igual período de 2023. Em maio de 2023, foram registrados 3.716 casos de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), contra 3.239 ocorrências em igual mês deste ano.

Os dados foram divulgados, nesta quarta-feira (19), pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Houve diminuição também no acumulado, entre os meses de janeiro a maio, com uma queda de 9,9%, quando as ocorrências de CVPs caíram de 18.025 para 16.247 na comparação entre os primeiros meses de 2023 e 2024.

Veja também Segurança Chefe do Comando Vermelho que quebrou tornozeleira é preso no CE quando fugia para o Rio de Janeiro Segurança Filho suspeito de ameaçar a mãe e atear fogo em itens de casa é preso em flagrante no Crato

Em Fortaleza, foram computados 2.330 roubos no mês passado de 2024, contra 2.467 em maio de 2023, o que representa 5,6% de diminuição. O melhor resultado foi na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde a redução foi de 36,9%, com 726 roubos em maio de 2023 e 458 em igual período deste ano.

Para a SSPDS, os dados positivos estão ligados a uma série de fatores, entre eles a implantação de dois programas: como o “Meu Celular” e o “Segurança no Ponto”. As iniciativas, conforme a Pasta, procuram "estabelecer estratégias para combater as ocorrências. Enquanto o primeiro se destaca como importante ferramenta no combate a crimes com foco nos aparelhos portáteis, o segundo visa o reforço de policiamento ostensivo com prevenção de crimes contra o patrimônio em paradas de ônibus".

Homicídios aumentaram

Enquanto os CVPs ou roubos diminuíram em maio, os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que englobam homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, tiveram aumento de 38% no mês passado, quando comparados com maio de 2023. Em todo o Estado, foram 316 homicídios em maio de 2024 contra 229 casos em igual mês de 2023.

A alta nos homicídios está entre os fatores que levaram o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), a trocar o comando da SSPDS, no mês passado. Saiu o delegado federal Samuel Elânio e entrou o também delegado federal Roberto Sá.