Chefe do Comando Vermelho que quebrou tornozeleira é preso no CE quando fugia para o Rio de Janeiro

O chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em um bairro de Fortaleza, que havia quebrado a tornozeleira eletrônica minutos após ter sido solto pela Justiça, foi recapturado em uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco- CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Matheus Rychas da Silva Martins, de 27 anos, foi localizado em uma rodovia no município de Crateús, na tarde desta quarta-feira (19).

No entanto, as forças de Segurança e a Ficco-CE iniciaram a operação de recaptura logo após a descoberta da fuga de Matheus. Nesta quarta-feira, a Ficco-CE coordenou a abordagem, realizada por militares do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da PMCE. A reportagem apurou que Matheus não esboçou reação durante a ofensiva policial.

A ordem de prisão expedida pela 11ª Vara Criminal de Fortaleza foi finalmente cumprida. A Vara tinha acatado pedidos da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do Ministério Público do Ceará (MPCE) pela prisão preventiva de Matheus Rychas, no dia 22 de maio deste ano, mas o mandado não havia sido expedido até a realização da audiência de custódia, o que permitiu que ele saísse com tornozeleira e quebrasse o equipamento. Mandado de prisão

O mandado de prisão foi expedido apenas no último sábado (15), conforme consulta da reportagem ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) foi questionado por que o mandado de prisão não foi expedido antes, mas não enviou resposta.

Agora, Matheus está preso novamente. Ele já havia rompido o equipamento pelo menos duas vezes.

A reportagem teve acesso à ficha criminal de Matheus. Ele responde a outros processos por homicídios, roubo e tráfico de drogas, além de ser investigado por integrar organização criminosa. Matheus havia sido foi preso em flagrante por policiais militares na última sexta-feira (14), com munições de arma de fogo, maconha, crack e uma balança de precisão, em uma abordagem na Rua Tibiriçá, no bairro Couto Fernandes. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No sábado, dia seguinte à prisão em flagrante, o Plantão Judiciário da Justiça Estadual determinou a soltura de Matheus Rychas, com medidas cautelares - como o uso de tornozeleira eletrônica. Força-tarefa