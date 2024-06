Filho suspeito de ameaçar a mãe e atear fogo em itens de casa é preso em flagrante no Crato

Um homem de 23 anos foi preso em um sítio no município do Crato, na noite dessa terça-feira (18), pelos crimes de violência doméstica, ameaça e dano. O caso, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ocorreu na zona rural da cidade do Cariri. A vítima da violência foi a mãe do suspeito, de 54 anos.

A própria mulher manifestou à Polícia o desejo de representar contra o filho depois de ter sido ameaçada por ele. O homem, que não teve a identidade revelada, teria colocado fogo em objetos de casa após supostamente chegar embriagado.

Em nota, a SSPDS informou que uma equipe da 3ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar do Ceará foi acionada por volta das 22h para a residência da família e constatou a situação de violência doméstica logo após a chegada ao local.

Na mesma nota, a SSPDS aponta que o homem, sem antecedentes criminais, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil da cidade e autuado em inquérito.