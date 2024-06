Corpo é encontrado com marcas de tiro dentro do Jockey Club Cearense, em Aquiraz

Um corpo do sexo masculino foi encontrado dentro do Jockey Club Cearense, na manhã desta segunda-feira (17), em Aquiraz, na Grande Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações.

Ainda segundo a SSPDS, a vítima ainda não foi identificada formalmente. As investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O Jockey Club Cearense é um clube de esportes hípicos do Ceará dedicado, atualmente, a corridas de cavalos. A reportagem entrou em contato com o estabelecimento para falar sobre o ocorrido, mas as ligações não foram atendidas.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.