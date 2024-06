Polícia frustra assalto a ônibus que saiu do Ceará para o São João de Campina Grande, na Paraíba

Um ônibus que saiu de Itapipoca, no Ceará, para a festa do São João de Campina Grande, na Paraíba, foi assaltado, na noite do último sábado (15). A Polícia Militar da Paraíba interveio no assalto e prendeu dois suspeitos em flagrante.

A reportagem apurou que os dois motoristas da empresa Neuritur descansavam no ônibus, quando dois passageiros voltaram ao transporte, por volta de 23h40.

Neste momento, dois assaltantes conseguiram invadir o ônibus, anunciaram o assalto e começaram a revirar os pertences dos passageiros, em busca de bens valiosos. Um motorista conseguiu se esconder e acionar a Polícia Militar.

Em poucos minutos, policiais chegaram ao ônibus e renderam os assaltantes, que foram presos em flagrante e levados a uma delegacia da Polícia Civil da Paraíba. As vítimas também compareceram ao local, para prestar depoimento.

A empresa Neuritur confirmou a tentativa de assalto e informou que funcionários e passageiros estão bem e já estão voltando para Itapipoca.

O ônibus saiu do município cearense com destino à Campina Grande na última quinta-feira (13). Cerca de 40 passageiros foram curtir uma das maiores festas de São João do Brasil.

A reportagem tentou contato com a Polícia e com a Secretaria da Segurança Pública da Paraíba por telefones e e-mail, mas não recebeu resposta, até a publicação desta matéria.