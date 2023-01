Casal é preso em flagrante com quase 40 kg de maconha, em Iguatu

Um casal foi preso, em flagrante, na tarde deste sábado (14) em posse de 44 tabletes de maconha. A prisão foi efetuada por militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), no município de Iguatu, região Centro-Sul do Estado.

O carro em que Cícero Batista de Oliveira, 31, e Eduarda Gonçalves Belarmino, 24, estavam foi abordado no Posto de Fiscalização Fixa (PFF), localizado na rodovia CE-060, na entrada de Iguatu. Durante a inspeção de rotina, os policiais militares teriam notado um certo nervosismo da dupla.

No banco de trás do veículo, os policiais militares localizaram uma bolsa com a droga acondicionada. Ao todo, foram apreendidos 39,8 kg de maconha. Os suspeitos são de Juazeiro do Norte e seguiam com destino à Iguatu. A dupla foi levada a Delegacia Regional da cidade e autuada por tráfico de drogas.

