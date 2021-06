Carga contrabandeada com R$ 1 milhão em cigarros é apreendida pela PRF e PMCE

O total de R$ 1 milhão em cigarros foi apreendido na tarde de quinta-feira (17) pela Polícia Rodoviária Federal e o Comando Tático Rural (COTAR) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na rodovia Anel Viário (BR-020), em Maracanaú. O material, que continha 200 mil carteiras de cigarro, levou três pessoas à prisão em flagrante por contrabando.

A ação aconteceu logo após as equipes policiais avistarem quatro veículos entrarem bruscamente em um posto de combustíveis, localizado no KM 418 da BR-020. Três veículos foram abordados, enquanto o quarto se evadiu.

Segundo nota da polícia, o motorista do caminhão, um dos carros abordados, foi questionado sobre a origem e o destino da carga, mas não repassou as informações. Com a suspeita, buscas foram realizadas no veículo e a mercadoria contrabandeada foi encontrada.

Valores

Após a verificação da carga, os três motoristas foram confirmados como participantes do esquema de transporte da carga ilícita. Junto deles, foi encontrado o valor de R$ 19.516,00 em espécie.

Presos pelo crime de contrabando, os três homens tiveram o caso encaminhado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú.