Cão farejador da PF encontra maconha em encomenda enviada pelos Correios de Manaus para Fortaleza

A Polícia Federal apreendeu, na tarde desta terça-feira (30), uma encomenda postal contendo skunk — um tipo de maconha. A droga foi despachada de Manaus em uma caixa de som para um destinatário em Fortaleza.

A maconha foi achada em fiscalização de rotina realizada pelos Correios em ação com participação do cão farejador de drogas Kano. O trabalho contou ainda com apoio da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).

Assista à ação de cão farejador:

O cão, um pastor alemão de dois anos, atua na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF e apontou a existência de produto suspeito após farejar uma série de caixas.

Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a droga ocultada na encomenda postal

A carga foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal. Não houve prisão. A PF investigará as circunstâncias do crime em inquérito policial.

Os envolvidos podem responder por tráfico de drogas, crime com penas de até 15 anos de reclusão.