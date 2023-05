PF apreende cigarros eletrônicos em operação de combate ao contrabando no Ceará

A Polícia Federal deflagrou a operação "2.2x", na manhã desta quarta-feira (31), para combater o contrabando de cigarros eletrônicos no Ceará. Ao todo, os agentes federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão em Fortaleza (10) e Juazeiro do Norte (3).

Conforme informações da PF, a investigação identificou publicidade e negociações de cigarros eletrônicos em perfis de redes sociais.

Os locais investigados ofereciam serviço de entrega a domicílio/delivery, bem como em lojas de comércio de rua e mercados.

Dispositivos apreendidos

Em fotos divulgadas da operação, é possível ver grande volume apreendido de aparelhos chamados de vapes e pods descartáveis de vários sabores e marcas.

Os envolvidos na divulgação, negociação e entrega no contrabando de cigarros eletrônicos podem ser penalizados com até quatro anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir da análise do material apreendido.