Bomba caseira é detonada por equipes do Bope, no bairro Vicente Pinzon

Uma bomba caseira foi apreendida e, logo depois, detonada no início tarde desta quinta-feira (18), no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza. Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará, que divulgou nota do ocorrido, o procedimento policial foi encaminhado ao 9º Distrito Policial, na Área Integrada de Segurança (AIS) 1.

As informações policiais apontam que o artefato foi detonado em uma das vias próximas à delegacia, com o objetivo de evitar que pessoas se ferissem durante o procedimento.

A ação ficou sob a responsabilidade do Esquadrão Antibomba do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Enquanto isso, entre as ações para destruição do objeto, o isolamento do perímetro foi necessário para garantir toda a segurança necessária dos envolvidos e das proximidades do local.