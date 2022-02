Babá cearense é presa após atear fogo em voo com destino a Juazeiro do Norte

Uma mulher de 25 anos, natural de Brejo Santo, foi presa em flagrante pela Polícia Federal nesta terça-feira (22) após atear fogo no cinto de segurança e em seu próprio cabelo durante um voo que partiu de Guarulhos, São Paulo, para Juazeiro do Norte.

A mulher, que trabalha como babá em São Paulo, foi detida após a aeronave aterrissar no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes. Segundo a PF, a cearense causou um atentado à segurança do voo. Ela estava na companhia da filha, de 5 anos.

A babá usou um isqueiro para causar o fogo durante a viagem e ainda agrediu a tripulação ao ser contida. Ao chegar na delegacia de Juazeiro do Norte, no Cariri, ela foi interrogada e confessou o crime. De lá, foi encaminhada para a Cadeia Pública do Crato.

Indiciada por crime de atentado contra a segurança de transporte (artigo 261 do Código Penal Brasileiro), a brejo-santense pode ser penalizada com dois a cinco anos de prisão.