Após ler mensagem no celular da namorada, policial dá soco na mulher na saída de bar em Fortaleza

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) investiga um policial penal autuado em flagrante devido à suspeita de violência doméstica. Conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quinta-feira (12), o policial teria dado um soco na boca da namorada, após o casal discutir na saída de uma cervejaria, no bairro Varjota, em Fortaleza.

O fato se deu no último dia 3 de abril. Consta na publicação que o agente e a namorada estavam sentados à mesa, quando o homem pegou o celular da vítima e passou a ler as conversas dela. Ele teria ficado com raiva ao visualizar uma mensagem do ano de 2020.

Segundo a declarante, seu namorado começou a proferir ofensas contra ela. O casal pediu a conta e ao se dirigirem para o estacionamento teriam continuado a discussão.

Foi quando, ainda de acordo com a mulher, o companheiro dela a agrediu verbalmente e ela revidou desferindo um tapa.

Em seguida, o policial teria dado um soco no rosto da namorada, que atingiu a boca da vítima. A Polícia Militar foi acionada ao local da ocorrência e conduziu o casal até a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.

"A ofendida se submeteu a exame de corpo de delito, cujo laudo pericial constatou presença de leve escoriação na parte interna da mucosa do lábio superior", segundo os autos.

Para a CGD, já fortes indícios de autoria e materialidade que caracterizam transgressões disciplinares. A Controladoria resolveu instaurar processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do servidor, "em toda a sua extensão administrativa".

