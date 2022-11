Antigo prédio da Delegacia de Defesa da Mulher é alvo de tentativa de furto no Crato

O prédio onde já funcionou a Delegacia de Defesa da Mulher no município do Crato, Região do Cariri, foi alvo de uma tentativa de furto nesta terça-feira (8). Um suspeito do crime foi preso em flagrante. Apesar de não ser mais a sede da delegacia, o local guardava itens da Polícia.

Segundo informações da TV Verdes Mares, o homem invadiu o local, por volta das 6h, e tentou pegar os equipamentos das viaturas, munições e armamentos que estavam armazenados no endereço. No entanto, foi surpreendido pela chegada de agentes de segurança que flagraram a ação criminosa.

O indivíduo chegou a realizar três disparos contra os policiais, usando uma arma furtada do imóvel, mas foi preso. Os servidores não foram feridos.

Legenda: Suspeito foi pego em flagrante por policiais que chegaram ao local Foto: reprodução

Conforme a Polícia Civil, os objetos estavam no prédio aguardando transferência para o novo endereço da especializada, que foi temporariamente transferida para a Delegacia Regional do Crato após parte do teto do antigo endereço ceder.

A autoridade não descreveu que elementos estavam armazenados no imóvel e informou que o processo de locação do novo imóvel onde a delegacia funcionará está em andamento.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3102-1285, da Delegacia Regional do Crato.

As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

