Adolescente que desapareceu no Planalto Pici, em Fortaleza, é localizada

A jovem que estava desaparecida desde a última terça-feira (23) foi encontrada com vida, na noite desse domingo (28), no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza, e foi entregue à família pelas autoridades. A adolescente de 16 anos sumiu após ser vista pela última vez no Planalto Pici.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou, em nota nesta segunda-feira (29), que a garota foi achada após um trabalho de busca ativa e ininterrupto da Polícia Civil. Ela foi localizada por agentes da Polícia Militar no litoral da Capital. A Pasta não forneceu mais detalhes, como o estado de saúde da jovem.

Ainda na madrugada do domingo, um homem de 44 anos foi preso preventivamente, em Juazeiro do Norte, no Cariri, suspeito de envolvimento no desaparecimento da adolescente. Segundo a Pasta, ele era funcionário da escola onde a vítima estudava.

Veja também

Visando tornar as diligências mais efetivas, a Polícia Civil acionou o Amber Alerts, sistema de alertas urgentes estabelecido nos Estados Unidos e adotado pelo Brasil em casos de desaparecimento ou sequestro de crianças.

Ao ser acionada, a ferramenta dispara publicações nas plataformas da Meta — empresa responsável por redes como Instagram e Facebook —, para anunciar a descrição da criança, além de descrições de qualquer indivíduo suspeito de envolvimento no desaparecimento da vítima.