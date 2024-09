Adolescente é apreendida pela PM por suspeita de matar idosa de 71 anos em Viçosa do Ceará

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida por matar uma idosa de 71 anos a facadas em Viçosa do Ceará O caso ocorreu na noite do último sábado (31), de acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), que capturou a jovem logo após o crime.

Ela informou aos policiais que trabalhava como cuidadora da idosa em uma residência no distrito de Santa Bárbara, na zona rural de Viçosa.

A suspeita foi levada à Delegacia de Polícia Civil em Tianguá, município vizinho. Ela foi autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso.

Crime

A composição policial foi acionada às 18h22 do sábado, e encontrou a porta da casa aberta e o corpo da idosa logo na entrada. A adolescente estava ao lado da vítima e inicialmente apresentou informações contraditórias.

Com ela, foi apreendida uma mochila que continha um estetoscópio com manchas de sangue, faca, sacos de lixo, luvas, máscara preta, sapatos ensanguentados, bandana, dois frascos contendo pó branco e um celular.