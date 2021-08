Adolescente de 13 anos morre após sofrer estupro em Sobral; suspeito é apreendido

Uma adolescente de 13 anos morreu nesta quinta-feira (19) em Sobral, no Interior do Ceará, após sofrer complicações decorrentes de um estupro. O crime foi no último domingo (15).

O suspeito da violência é um adolescente de 16 anos, que foi apreendido pela Polícia Civil. Ele já possui antecedentes criminais por homicídio doloso e tráfico de drogas no Município.

Legenda: Adolescente de 13 anos morreu em Sobral após sofrer complicações decorrentes de um estupro Foto: Arquivo Pessoal

Jovem foi drogada e violentada

Em entrevista à TV Verdes Mares, a mãe da jovem, Maria Ticiane Alves, disse que a filha saiu de casa no domingo dizendo ir para o aniversário do irmão de uma amiga.

Horas depois, ela não havia voltado para casa, e a mãe foi procurá-la. A adolescente foi encontrada fora de si e com sinais de violência sexual. Ela então contou para a mãe que foi drogada e violentada.

A jovem passou mal durante a semana e foi atendida em um posto de saúde, onde foi medicada. No entanto, ela teve uma piora e a família a levou na quarta-feira (18) a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi atendida, medicada novamente e liberada.

Durante a madrugada da quinta-feira (19), seu quadro piorou ainda mais. "Quando vi ela tava toda roxa, os olhos e a boca branca. Ficou toda gelada e com o corpo duro. Eu disse: 'meu Deus, será que a minha filha morreu?', disse a mãe.

A adolescente chegou a ser reanimada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O corpo da jovem está sendo velado e será sepultado nesta sexta-feira (20).

Um laudo da Polícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) comprovou que a morte foi causada por violência sexual.

Apreensão do adolescente

Segundo o delegado Rômulo Sousa, da Delegacia Regional de Sobral, o adolescente suspeito do crime foi localizado após denúncia da própria mãe, que temia pela vida dele.

"A família só procurou a Polícia após a morte da adolescente. Tão logo tomamos conhecimento diligenciamos no intuito de descobrir quem era o autor e durante essas diligências a mãe do infrator veio à delegacia, informou o local onde ele estaria supostamente escondido e disse que temia pela vida do filho, pois ele estaria sofrendo ameaças de morte", detalha.

Após representação no Ministério Público do Ceará (MPCE), segundo o delegado, a Justiça determinou a internação provisória do suspeito nesta sexta.