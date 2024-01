242 membros de facções criminosas são presos em ações da Polícia Civil em 2023

Investigações e diligências realizadas pela Polícia Civil do Ceará, em 2023, resultaram nas prisões de 242 membros de facções criminosas com atuação no Estado. Dentre eles, havia 32 pessoas que ocupavam função de chefia, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE).

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco), unidade especializada da Polícia Civil, conduziu as investigações. Os policiais atuaram em oito fases da “Operação Profilaxia” e na primeira fase da “Operação Quebrando a Banca”. Centenas de mandados de prisão preventivas e de busca e apreensão foram cumpridos.

O número total de capturas representa um aumento de 64,63% comparado ao ano retrasado. Em 2022, o número de integrantes de grupos criminosos capturados foi de 147 pessoas.

Alisson Gomes Delegado titular da Draco O aumento dessas prisões representa o êxito das estratégias da Polícia Civil do Ceará, de buscar mapear membros de grupos criminosos, como seus referidos chefes. Bem como promover o sufocamento financeiro e o aumento dos índices de prisões, de apreensões de arma de fogo, e isso representa um grande baque nestes grupos criminosos.

Alguns dos integrantes foram presos em outros estados, mas atuavam no Ceará. “Conseguimos prender 32 chefes, desse, alguns presos no estado do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. O que deixa claro que nosso trabalho qualificado e integrado se estende para outros estados e prendemos todos os indivíduos que estão no radar das Forças de Segurança do Ceará”,

Milhões em bens apreendidos

Segundo a Draco, as investigações também resultaram na apreensão de mais de R$ 7 milhões em bens. Foram confiscados 42 veículos, avaliados em pouco mais de R$ 3 milhões.

A Polícia apreendeu 47 armas de fogos dos grupos criminosos e cerca de 1.850 munições de diversos calibres foram retiradas de circulação.

34 mil capturas em todo o Ceará

Além do número de presos ligados aos grupos criminosos, as Forças de Segurança realizaram 34.468 capturas em flagrante ou por força de mandados de prisão e apreensão em todo o Estado em 2023, segundo dados extraídos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

O número representa um aumento de 10,99% comparado ao ano passado. Em 2022, foram efetuadas 31.054 prisões e apreensões. Dentro das mais de 34 mil capturas realizadas em 2023, a PCCE e PMCE realizaram 27.578 flagrantes e 6.890 capturas.