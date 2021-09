Três pessoas ficam feridas em acidente envolvendo duas motocicletas em Juazeiro do Norte

Uma colisão envolvendo duas motocicletas em Juazeiro do Norte, neste domingo (19), deixou três pessoas feridas.

O acidente aconteceu em um cruzamento e foi registrado por câmeras de segurança.

O vídeo mostra que um casal vinha em uma moto quando avançou o sinal enquanto os outros veículos estavam parados no cruzamento.

No momento da ultrapassagem a motocicleta atinge a lateral de outra que vinha sendo conduzida por um homem e saía da rua São Francisco para cruzar a avenida.

O casal voa por cima da moto conduzida por um homem que é jogado na pista. Outros motoristas e pedestres que presenciaram o acidente na hora foram até o local para ajudar as vítimas.

Vítimas socorridas

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Juazeiro do Norte, uma equipe do órgão foi até o local por volta das 7h. Dois homens e uma mulher foram socorridos por uma ambulância do Samu e levados a um hospital da região.

Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre as regiões do Ceará