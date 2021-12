Prefeito de Juazeiro do Norte testemunha homicídio, persegue e prende suspeito

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, que também é policial civil, perseguiu e prendeu um suspeito de assassinar outra pessoa nesta terça-feira (14). O gestor testemunhou o homicídio e, em seguida, perseguiu o criminoso, que fugia usando uma motocicleta. Ele colidiu o carro que dirigia contra o veículo e atirou na perna do homem.

Segundo relatou, Glêdson estava a caminho de uma rádio local, a bordo de um automóvel ao lado da esposa, quando verificou uma movimentação suspeita em uma rua. Ao ser alertado pela companheira, retornou ao local e observou a vítima sendo atacada.

Glêdson Bezerra prefeito de Juazeiro do Norte "No primeiro momento não tinha percebido, eu estava passando no veículo, estava dirigindo e minha esposa me chamou atenção perguntando o que era aquilo. Me deparei com um indivíduo que estava cravando uma faca no pescoço de outro. A vítima lá se debatendo no chão."

Perseguição

Ao perceber que se tratava de um homicídio, o prefeito começou a perseguir o suspeito e solicitar que ele parasse, no entanto, ele desobedeceu. Então, Glêdson Bezerra decidiu avançar o veículo contra o homem e forçar a parada dele.

Ao cair da motocicleta, o criminoso continuou fugindo a pé, mas foi capturado após ser baleado na perna pelo gestor municipal.

"Ele virou para trás, eu mandei parar e ele não parou, então tive que dar um tiro na perna dele por que ele simulou um ataque. Depois ele caiu no local e esperei a chegada da viatura", relatou em entrevista à rádio Vale FM.

Glêdson Bezerra ficou ao lado do homem e aguardou as viaturas da Polícia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Glêdson Bezerra prefeito de Juazeiro do Norte "Dei voz de prisão ao indivíduo e realmente foi constatado que ele cometeu um homicídio. [A vítima] morreu na hora".

Após ser atingindo, o suspeito foi encaminhado para o Hospital Regional do Cariri e está sob escolta policial. Aos agentes de segurança ele declarou que a vítima havia roubado a mãe dele.

Após receber alta, o criminoso será levado para a Delegacia Regional de Juazeiro, que está responsável pela investigação do caso. O prefeito Glêdson Bezerra também deve ser ouvido pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que o suspeito, identificado por José Maria da Silva, de 54 anos, com três passagens por receptação e uma por furto de veículo, foi preso em flagrante por homicídio. A vítima, um homem de 43 anos, com duas passagens por furto, foi ferida por um objeto perfurocortante e morreu no local.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu indícios que ajudarão na investigação.