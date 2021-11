Placa de metal despenca de caminhão e mata mototaxista, em Juazeiro; veja vídeo

O mototaxista Alan Alves Ernesto, de 42 anos, morreu após ser atingido por uma placa de metal que despencou de um caminhão, no bairro Campo Alegre, em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará. O acidente, que ocorreu neste sábado (27), foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que Alan pilota uma motocicleta, na Avenida Paizinho Sabiá, quando uma peça do equipamento desaba sobre ele.

Legenda: Peça do brinquedo desabou sobre o mototaxista Foto: TV Verdes Mares/Reprodução

O mototaxista foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

A família registrou um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte. O proprietário do brinquedo ainda não foi identificado.

Alan deixa a esposa e dois filhos.

