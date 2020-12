No Ceará, 51 cidades recebem caminhões para adquirir alimentos da agricultura familiar

51 cidades cearenses foram contempladas com repasse de um mini caminhão furgão exclusivo para o transporte de produtos oriundos da agricultura familiar para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O veículo vai facilitar a aquisição e distribuição dos bens em escolas, creches, hospitais e outras instituições.

Para serem definitivamente contemplados, os municípios devem executar o PAA há pelo menos dois anos. De um modo geral, a política de segurança alimentar está cada vez mais fortalecida no interior cearense a partir da adesão dos gestores ao programa nacional.

O presidente da Associação dos Municípios do Ceará, Nilson Diniz, pontua que mesmo em um período de pandemia do novo coronavírus o programa registrou avanços. “Promove a distribuição de alimentos de qualidade e fortalece o apoio aos pequenos produtores rurais”, observou. “Em período de crise sanitária e econômica é uma ação fundamental”.

O secretário de Agricultura de Iguatu, Venâncio Vieira, frisou que o PAA visa “reverter o quadro de insegurança alimentar que ainda persiste em várias áreas do sertão”. O gestor afirmou que “o caminhão vai ajudar no transporte dos gêneros da agricultura familiar e vai injetar recursos na economia local, favorecer a alimentação de qualidade e ampliar a renda dos produtores”.

Santana do Cariri executa o programa desde 2018 e vem ampliando o número de agricultores contemplados pelo programa. “Tivemos um maior volume de alimentos adquiridos e isso estimulou a elevação da renda dos produtores", disse o prefeito, Pedro Henrique.

O PAA é uma tecnologia social que prevê a compra de alimentos da agricultura familiar com doação simultânea a entidades socioassistenciais e famílias em situação de insegurança alimentar.

Neste ano, o Ceará recebeu repasse do Ministério da Cidadania para investimento no PAA R$ 8,55 milhões. Atualmente, agricultores de 159 municípios cearenses estão aptos a participar do programa.

De acordo com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), o Ceará é o quinto do Nordeste em volume de recursos para o programa.

Na zona rural de Iguatu, o agricultor Evandro Pereira vende para o PAA goiaba e bolo, que são alimentos adquiridos para a merenda escolar. “É um projeto muito bom, dá renda e incentiva a gente produzir”, disse.

Municípios

No Ceará, foram contemplados 51 municípios de diversas regiões. São eles:

Acopiara, Alcântaras, Aracoiaba, Araripe, Aratuba, Assaré, Banabuiú, Barbalha, Baturité, Carnaubal, Choró, Coreaú, Crato, Deputado Irapuan Pinheiro, Fortim, General Sampaio, Granjeiro, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Itapajé, Iguatu, Itapipoca, Jaguaretama, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Maracanaú, Marco, Massapê, Miraíma, Missão Velha, Nova Russas, Orós, Pacujá, Palmácia, Paramoti, Pentecoste, Piquet Carneiro, Potengi, Quixeramobim, Saboeiro, São João do Jaguaribe, Santana do Cariri, Santana do Acaraú, Santa Quitéria, Sobral, Solonópole, Tamboril, Tianguá, Umari, Umirim e Uruburetama.